Sampdoria e il saluto a Quagliarella | «Per sempre uno di noi»

(Di venerdì 7 luglio 2023) Laha salutato Fabio: finisce qui l’avventura in blucerchiato dell’attaccante classe ’83 Laha salutato via social l’eterno capitano Fabio, dopo che nessuna offerta di rinnovo è stata messa sul piatto. IL MESSAGGIO – «Dicendo “grazie” tu crei amore. Un amore – il nostro – che non finirà mai. Grazie Fabio, per averci fatto gioire, gridare, saltare e sognare. Grazie di cuore, Capitano. Peruno di noi».

Era stato chiaro dopo il lunghissimoin campo al termine della sfida con il Sassuolo: "Non ... Non mi sento al centro del progetto della, ma penso di poter dare una mano. Voglio ...Laal completo augura a Gianni le migliori fortune umane e professionali". La reazione ... Affida però il suoad una lettera, destinata a tutti quelli che hanno lavorato con lui, e da ...Il difensore di proprietà dellasi è congedato dall'ambiente partenopeo con un bel messaggio pubblicato sui social: 'Napoli…qui ho vissuto solo pochi mesi ma sono stati memorabili. È ...

La Sampdoria ha salutato via social l’eterno capitano Fabio Quagliarella. L’attaccante classe ’83 non ha ricevuto alcuna offerta per il rinnovo contrattuale e – molto probabilmente – dirà addio al ...L’attaccante si era offerto di restare anche in serie B, ma non rientra nei piani della nuova proprietà. Il suo ultimo gol a San Siro contro il Milan ...