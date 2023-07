Salute | da sbalzi termici a insidie online | 5 consigli per lo shopping d' estate

Tutti con il caldo cerchiamo refrigerio, ma attenzione aglitermici e ai getti troppo freddi ... La mancanza di movimento può portare disturbi muscolari e, col tempo, a problemi dicome l'...Il mantenimento delladel corpo richiede una consapevole prevenzione che viene fatta con ... poi adeguando il movimento al proprio fisico ed alle temperature, evitando violentitermici e ...Abbiate però un occhio di riguardo per la, coordinatevi adeguatamente, sorvegliate le valute ...di pressione. Nelle magiche notti d'estate i grilli, la luna e le stelle, suoneranno ...

Salute: da sbalzi termici a insidie online, 5 consigli per lo shopping d ... Adnkronos

sbalzi ormonali come la menopausa e la pubertà; indossare abiti realizzati con tessuti sintetici; temperature elevate e umidità. In ogni caso, quando si vuole capire perché il sudore abbia un odore ...Secondo i dati del Consorzio del Mincio, il Garda si trova a circa 97 centimetri sopra lo zero idrometrico, ben 34 centimetri in più rispetto al 2022 ...