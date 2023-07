Salernitana-Picerno | amichevole anticipata a domenica 23 luglio

Mercoledì 19/07 Ore 17:00 - Stadio Comunale, Rivisondoli- Delfino Curi Pescara Domenica 23/07 Ore 17:00 - Stadio Comunale, RivisondoliSabato 29/07 Ore 18:00 - ...... Monza - Vis Pesaro NAPOLI ROMA 26 luglio: Tottenham - Roma 1 agosto: Incheon United - Roma19 luglio:- Delfino Curi Pescara 24 luglio:SASSUOLO 2 ...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 laEvidenza [ 08/01/2023 ] Tra Spezia e Lecce è solo ... Il jolly offensivo della Virtus sembra piacere sia al Potenza che al: per lui si pensa anche ad ...

Calcio: amichevole tra Salernitana e Picerno il 23 luglio Agenzia ANSA

L'amichevole tra Salernitana (serie A) e Picerno (serie C), prevista per il prossimo 24 luglio a Rivisondoli, in provincia dell'Aquila, è stata anticipata a domenica 23 luglio, sempre a Rivisondoli, c ...Da qualche ore la Salernitana ha dato il via al rito dei test atletici in città, da lunedì poi tutti in ritiro a Rivisondoli con il primo allenamento in programma nel ...