(Di venerdì 7 luglio 2023) Uno dei nomi segnalati per la nuovadi Paulo Sousa, come riportato da La Gazzetta dello Sport, è quello di Daniele....

Nel ruolo di terzo portiere e soprattutto per motivi di lista l'è ricaduta su Raffaele Di ... Ufficiale anche Quina all'Udinese, Bellanova al Torino e il riscatto di Dia da parte della. ...Commenta per primo L'di riportare a Genova Roberto Soriano è più di una suggestione per la Sampdoria . Il club ... recentemente ad esempio si è mossa laLasi prepara all'di poter perdere Boulaye Dia . L'attaccante, che è stato riscattato dal club di Danilo Iervolino per 12 milioni di euro, ha una clausola fissata a 25 milioni fino al 20 ...

Salernitana, idea Verde per l'attacco | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

La Salernitana si muove in ottica calciomercato e continua a monitorare la situazione riguardante Soriano, trovando però l'ostacolo Sampdoria ...La Salernitana si prepara all'idea di poter perdere Boulaye Dia. L'attaccante, che è stato riscattato dal club di Danilo Iervolino per 12 milioni di euro, ha una clausola fissata a 25 milioni fino al ...