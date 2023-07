Saldatura Complotto contro Meloni? L' ex toga gola profonda | è il caos

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) "Esiste storicamente una parte della magistratura che si salda in maniera ideologica con chi vuole fare opposizione politica al governo di centrodestra". A sganciare la bomba è Luca Palamara, ex capo dell'Associazione nazionale magistrati (il sindacato delle toghe), commentando con Affaritaliani.it le parole della premier Giorgiache nelle scorse ore hanno innescato un duro confronto con la magistratura. "In un momento nel quale l'opposizione politica però non riesce particolarmente a incidere, magicamente si spera che il problema possa essere risolto da questa o da quella informazione di garanzia di questa o quella Procura", sottolinea Palamara, che intravede in quanto sta succedendo la reitarazione di un vecchio canovaccio, quella magistratura politicizzata di cui già ha svelato trame e meccanismo nei libri firmati a quattro mani con il direttore di Libero ...