Salario minimo | Richetti Azione | ' lo si chiami come si vuole | importante è farlo'

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug. (Adnkronos) - "Che lo sio lo siin un altro modo, l'è che si faccia. Non mi attacco alla forma ma guardo alla sostanza. A maggioranza e governo dico: discutiamone, confrontiamoci nel merito". Lo dichiara Matteo, capogruppo di-Italia Viva alla Camera. "E' innegabile - continua l'ex presidente del partito di Carlo Calenda - che oggi ci sia un oggettivo problema di povertà lavorativa, reso tanto più grave dall'impennata dell'inflche colpisce soprattutto i redditi più bassi". "Noi riteniamo semplicemente che i lavoratori vadano pagati decorosamente e nella nostra proposta di legge abbiamo perciò fissato la retribuzione oraria minima a nove euro. Senza per questo voler scavalcare ...

... "Non abbiamo nulla contro di loro, ma se ne devono tornare a casa", "ci rubano il lavoro" (un lavoro a, che nessuno dei local ha accettato, preferendo invece andare magari in Germania ...Settimana corta eIl secondo capitolo fa il punto sulla situazione del mercato del lavoro: salari bassi, peggioramento della qualità dell'occupazione e fuga dei cervelli interessano ...Roma, 7 lug. " "Ilnon migliora le condizioni lavorative e non aumenta il potere di acquisto dei cittadini, ma appiattisce i redditi verso il basso". Lo ha dichiarato a Cusano Tv il senatore Dario Damiani,...

Salario minimo, botta e risposta tra Fornero e Telese. “9 euro sono un po’ troppi, forse meglio 7… Il Fatto Quotidiano

Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Che lo si chiami salario minimo o lo si chiami in un altro modo, l’importante è che si faccia. Non mi attacco alla forma ma guardo alla sostanza. A maggioranza e governo di ...Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Il salario minimo non migliora le condizioni lavorative e non aumenta il potere di acquisto dei cittadini, ma appiattisce i redditi verso il basso”. Lo ha dichiarato a Cusa ...