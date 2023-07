Salario minimo | Langensiepen Greens Efa | ' indispensabile per transizione e lotta a povertà'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug. - (Adnkronos) - “Per combattere efficacemente la, necessitiamo di una serie di interventi robusti e ben definiti. Tra questi, ègarantire unadeguato, in grado di sostenere un tenore di vita dignitoso per tutti i lavoratori. Abbiamo bisogno di implementare un redditoche assicuri la sussistenza anche a chi, per vari motivi, non è in grado di accedere al mondo del lavoro. Una parte fondamentale del nostro impegno deve essere il sostegno a un fondo sociale per il clima, ben finanziato, che si preoccupi di mitigare l'impatto delle politiche ambientali sulle classi meno abbienti e di sostenere l'adattamento ai cambiamenti climatici”. Lo ha detto l'europarlamentare tedesca dei/Efa, Katrin, ...