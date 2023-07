Salario minimo | Foti | ‘non serve | c’è Ccnl e basta abbassare tasse sul lavoro’

(Di venerdì 7 luglio 2023) Roma, 7 lug. (Adnkronos) – “Secondo Fratelli d’Italia, per alzare ildei lavoratori in Italia occorrela tassazione sul lavoro. Come confermato nei giorni scorsi dall’Istat, il taglio del cuneo fiscale ha favorito una diminuzione della pressione dello 0,9% rispetto allo stesso periodo del 2022 – raggiungendo il 37% -, lasciando così a famiglie e imprese una maggiore disponibilità finanziaria. In Italia non esiste e nonuna legge nazionale sul, dal momento che la contrattazione collettiva copre la maggior parte dei lavoratori e delle aziende”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Tommaso, intervenuto oggi all’incontro organizzato a Bologna dalla Cisl.“Livellare indiscriminatamente tutti ad un’unica ...

, la proposta unitaria delle opposizioniA denunciarlo, nella sua consueta diretta del venerdì , il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. Riflettori puntati, in particolare, sulla proposta delle opposizioni sula 9 euro . 'Conviene puntare con più decisione sulla riduzione del cuneo fiscale. In ogni caso, materia utile. Non ho capito se si tratta di 9 euro netti o lordi, complessivamente ...' Che lo si chiamio lo si chiami in un altro modo, l'importante è che si faccia. Non mi attacco alla forma ma guardo alla sostanza. A maggioranza e governo dico: discutiamone, confrontiamoci nel merito'. ...

Salario minimo, botta e risposta tra Fornero e Telese. “9 euro sono un po’ troppi, forse meglio 7… Il Fatto Quotidiano

Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini difende la proposta unitaria delle opposizioni. "Ma da sola non basta. Serve la legge sulla rappresentanza per estendere a tutti i contratti nazional ...