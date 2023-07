Sainz | a Silverstone per confermarsi primi inseguitori Red Bull

Cautela e grande ottimismo convivono nelle parole di Carlosalla vigilia di. Cautela sulle possibilità che si presentano alla Ferrari , su una pista che sarà un banco di prova decisivo per dire della competitività assoluta dopo un'ottima ...... come dimostrato sia dalla Sprint, con Carlosterzo, e dalla corsa domenicale, con Charles ...la scuderia si attende un fine settimana più complesso al Gran Premio di Gran Bretagna di, ...Tornando al Gran Premio d'Austria, ti hanno infastidito le lamentele didurante la gara 'È ...sarà una gara più difficile per Ferrari 'Sì. Eravamo più a nostro agio a Spielberg di ...

F1 | Sainz: "Approccio cauto, Silverstone sarà un banco di prova" Motorsport.com - IT

Il weekend di Silverstone, che scatterà quest'oggi con le prime due sessioni di prove libere, sarà un banco di prova importante per la Ferrari che arriva all'appuntamento forte delle prestazioni mostr ...La Ferrari guarda al GP di Gran Bretagna consapevole di dover affrontare una pista difficile. Continuare a migliorare dopo l'Austria per essere ancora seconda forza e approfittare di eventuali passi f ...