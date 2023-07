Russia | Elena Ponomareva aggredita con sostanza verde a una fermata del bus | “Ho ricevuto minacce alla mia vita e al mio lavoro”

Lo stesso giorno, la giornalista di Novaya Gazeta,Mileshina, è stata picchiata e ... Sono nato in Cecenia nel 1992 e in quegli anni lainvase i confini, fece stragi di civili coi suoi ......concordare con le dichiarazioni fatte sulla vicenda dalla Segretaria del Partito Democratico... Rimangono tuttavia le sconcertanti dichiarazioni in difesa del figlio di Ignazio La, già ...Leggi Anche Cecenia, picchiata e ricoperta di verniceMilashina - Il messaggio alla giornalista russa: 'Vattene, non scrivere' 'In precedenza ho ...la giornalista dissidente è fuggita dalla...

Cecenia, le nuove immagini di Elena Milashina: 14 fratture e ... Il Riformista

La giornalista della “Novaya Gazeta” racconta l’agguato vicino all’aeroporto di Grozny: «C’erano almeno quattro uomini, ci hanno trascinati nel fosso e ...Anche l'avvocatessa Ponomareva è stata aggredita e coperta di vernice verde a Mosca: è successo mentre si trovava alla fermata dell'autobus.