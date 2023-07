(Di venerdì 7 luglio 2023) Un venerdì difficile per la. Il fine settimana di Silverstone è cominciato con qualche complicazione per la casa della Stella, che ha fatto fatica a trovare prestazione sul giro secco ed una ...

GP Gran Bretagna: gli orari del fine settimana Giornata negativa Se Hamilton in qualche modo ha chiuso dignitosamente lo stint su gomma morbida, lo stesso non si può dire di, che infatti non ...Red Bull non hale aspettative. Verstappen è stato il più veloce della sessione davanti al ... nel circuito di casa di entrambi i suoi alfieri, Lewis Hamilton e George, ha mostrato anche ...L'ottavo posto finale, proprio alle spalle del compagno di squadra hae non poco, ma la ... 'Non ci aspettavamo questo ritmo lento - ha dichiarato. Dopo quanto fatto ieri, speravo in ...

Russell deluso dalla Mercedes: "C'è molto lavoro da fare" Autosprint.it

Se Hamilton in qualche modo ha chiuso dignitosamente lo stint su gomma morbida, lo stesso non si può dire di Russell, che infatti non ha nascosto la sua delusione per un venerdì del GP di Gran ...