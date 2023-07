Rugby | l' alloro e la lupa sulle maglie degli azzurri per la Coppa del Mondo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) Bologna, 7 lug. - (Adnkronos) - L'Italè pronta per scendere in campo ai prossimi Mondiali diin programma in Francia dall'8 settembre al 28 ottobre. Glifaranno il loro esordio domenica 9 settembre allo stadio Geoffroy-Guichard di Saint-Étienne contro la Namibia indossando le nuoveche Macron, partner tecnico della FIR fin dal 2017, ha realizzato per rappresentare al meglio l'identità e lo spirito combattivo del XV azzurro.che insieme ai simboli, alla tradizione, allo spirito e ai valori che questo sport rappresenta, contengono anche un messaggio di sostenibilità e rispetto per l'ambiente perché realizzate in Eco Fabric, tessuto in poliestere al 100% proveniente da plastica riciclata. Per la produzione di ciascuna maglia vengono infatti riciclate circa 13 bottiglie da ...