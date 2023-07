Ruben Razzante | ' I social del futuro? Sicuri e inclusivi'

'Sicuri, inclusivi, rispettosi dei diritti individuali e funzionali alla crescita della democrazia'. Sono i social media del futuro che, docente di Diritto dell'informazione, immagina nel suo nuovo libro I ( social ) media che vorrei. Innovazione tecnologica, igiene digitale , tutela dei diritti dove traccia, insieme ...Innovazione tecnologica, igiene digitale, tutela dei diritti (Franco Angeli), una raccolta di saggi curata dal professore(nella foto in alto) e che vede il contributo di diversi ...Diverse indicazioni arrivano dalle urne molisane che eleggono governatore Francesco Roberti (Forza Italia), con l'appoggio di Italia Viva che si avvicina - per tappe - alla maggioranza di governo. In ...

«I (social) media che vorrei»: il nuovo libro di Ruben Razzante leggo.it

«Sicuri, inclusivi, rispettosi dei diritti individuali e funzionali alla crescita della democrazia». Sono i social media del futuro che Ruben Razzante, docente di ...«Sicuri, inclusivi, rispettosi dei diritti individuali e funzionali alla crescita della democrazia». Sono i social media del futuro che ...