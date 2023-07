Rubano e usano carte di credito | due arresti

(Di venerdì 7 luglio 2023) Gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile hanno arrestato due cittadini sudamericani di 33 e 34 anni perché gravemente indiziati dei reati di furto ed indebito utilizzo didi. I poliziotti, transitando in via di Bravetta, hanno notato un’autovettura con a bordo due sudamericani, uno dei quali a loro noto. Gli agenti hanno quindi deciso di seguire l’auto che, giunta in circonvallazione Cornelia in prossimità dell’ufficio postale, ha arrestato la sua corsa. Dall’auto è sceso il passeggero, travisato da una mascherina chirurgica, si è diretto presso lo sportello bancomat inserendo all’interno una carta magnetica e una volta terminata l’operazione si è diretto nuovamente verso il veicolo. A questo punto gli agenti hanno provveduto a fermare le persone e a controllarle, all’interno della vettura è stato trovato un cellulare, ...

I controlli della polizia di stato hanno portato l'arresto di due sudamericani di 33 e 34 anni perché gravemente indiziati dei reati di furto ed indebito utilizzo di carte di credito.