Roma | ufficiale amichevole contro il Tolosa il 6 agosto

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 luglio 2023) Laha reso noto che il 6affronterà in un’pre-campionato il. Dopo aver cancellato la tournée in Corea del Sud, i giallorossi valutano di rinunciare anche alla trasferta a Singapore, dove dovrebbero sfidare il Tottenham. Attualmente l’ipotesi più accreditata è un ritorno in Algarve (Portogallo) a fine luglio. Confermata invece l’il, in programma allo Stadium Municipal (casa del club francese), nella giornata di domenica 6alle ore 19:30. SportFace.