Roma | salta la tournée in Asia | giallorossi ancora ad Algarve

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ci sarànell’estate della, durante la preparazione estiva in vista della prossima stagione. Per il terzo anno consecutivo, ivoleranno nella terrà dello ‘Special One’ José Mourinho, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, dopo l’annullamento delle due amichevoli in Corea del Sud per il mancato pagamento di circa 3 milioni. I club capitolini dovrebbero passare circa una settimana ad, probabilmente a partire dal 26 luglio, dopo aver cancellato anche il viaggio a Singapore, dove avrebbe affrontato il Tottenham. Intanto nel week-end sono attesi i calciatori per svolgere le visite mediche di rito, da lunedì invece i primi test fisici sul campo a Trigoria. Il rientro di Mourinho è atteso nella giornata di sabato. SportFace.