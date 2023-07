Roma | proposto De Paul | ma c’è il nodo ingaggio

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 7 luglio 2023) Lasarebbe interessata a Rodrigo Dedell’Atletico Madrid. Tutti i dettagli sul centrocampista argentino Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Tempo, Rodrigo Desarebbe tornato di moda per il calciomercato della. L’Atletico Madrid sarebbe infatti disposto a rinunciare al centrocampista argentino. Per l’ex Udinese c’è però ilvisto lo stipendio da 3,5 milioni di euro. Uno stipendio fuori dai parametri del club giallorosso. Servirà quindi uno sforzo di entrambe le parti per la buona riuscita dell’operazione.