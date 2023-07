Roma | il trucco dell’auto per rubare borse alle ignare vittime | “Si accostano e chiedono informazioni”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 7 luglio 2023) Le estorsioni non vanno in vacanza. L’estatena non risparmia raggiri di alcun genere, specialmente a coloro che risultano “facili prede” agli occhi di potenziali truffatori. L’ultimo esempio che travolge le strade della Capitale riguarda le carte di credito, oggetto di facile preda da parte degli esperti che provano ogni tipo di metodo per depauperare i cittadini. Stavolta a finire in manette sono due sudamericani di 33 e 34 anni per furto e utilizzo indebito di carte di credito., furto di carte di credito Come funziona il “”: così i malviventie derubano la vittima Un blitz degli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile ha fatto luce sul misfatto che andava avanti già da qualche settimana. La dinamica è sempre la stessa: i ...