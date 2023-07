Roma | Dybala sceglie il nuovo progetto | l’agente a Trigoria

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 7 luglio 2023) Pauloha le idee ben chiare per il suo futuro e vorrebbe continuare a giocare acon ilPauloha le idee ben chiare per il suo futuro e vorrebbe continuare a giocare acon il. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,della Joya sarebbe aper discutere con Tiago Pinto del contratto per la volontà ora è quella di togliere la clausola rescissoria da 20 milioni.