Ed è proprio la sede Pininfarina a(Torino), che E - GAP ha scelto come location, lo ... GRANDI PROGETTI Il servizio di E - GAP è attualmente presente a, Milano , Torino , Bologna , ...... nonle regole previste nell'ordinario . La cosa agli acquisti interesserà, secondo le ... nella grandi città comee Milano, ma anche in quelle più piccole, i cartelli colorati dei saldi ...La prova Royal Enfield Interceptor e Continental GT Blackout: ecco comele 650 Royal ... con dettagli giallo - rossi, omaggio ae alla divinità del fuoco che ha prestato il nome a questa ...

Roma, cambiano i programmi: tournèe annullata, si torna in Portogallo Calciomercato.com

Tonetto, ex calciatore di Roma e Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport per parlare dei movimenti di mercato dei giallorossi e non solo.Max Tonetto non si aspetta che José Mourinho rinnovi con la Roma entro poco tempo. "Passeranno alcuni mesi, il mercato, la Roma dovrà giocare in campionato cercando di riaffacciarsi in Champions Leagu ...