Roma | calendario amichevoli estive 2023 | il programma e gli orari di tutte le partite

Leggi su sportface

(Di venerdì 7 luglio 2023) Dopo la deludente sconfitta in finale di Europa League, lasi prepara per la nuova stagione. Mourinho aspetta novità sul mercato, ma intanto è già il tempo delle. I giallorossi saranno impegnati nella tournée orientale. Ecco lepreviste per la squadra della capitale. In aggiornamento26 luglio, ore 13:30, Tottenham-29 luglio,o da definire,-Wolverhampton 1 agosto,o da definire, Incheon United-SportFace.