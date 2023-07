Roma | blitz anti - crimine e anti - degrado al Tiburtino con prefetto e sindaco Gualtieri

(Di venerdì 7 luglio 2023) Una vasta operazione di controllo del territorio e di ripristino della legalità e del decoro urbano è in corso ada qualche ora ale nel quadrante di San Basilio . Sorvegliate speciali, ...

Alerano presenti il prefetto di Roma Lamberto Giannini, il sindaco Roberto Gualtieri, il questore della Capitale Carmine Belfiore, il comandante provinciale dei carabinieri Lorenzo Falferi, il ... Gualtieri parla poi dell'intervento di oggi, si tratta di 'un intervento integrato per la legalità e per ... Questura, a tutte le forze di polizia e pubblica sicurezza, insieme ad Ama, Acea, a Roma Capitale ...

