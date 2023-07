Roma avrà piazza Franco Califano e largo Ugo Vetere

(Di venerdì 7 luglio 2023)unanella zona di Casale Nei, a Porta di, ma anche unintitolato all'ex sindaco Ugo, non lontano dal Campidoglio. Lo ha deciso oggi la giunta ...

una piazza Franco Califano nella zona di Casale Nei, a Porta di, ma anche un largo intitolato all'ex sindaco Ugo Vetere, non lontano dal Campidoglio. Lo ha deciso oggi la giunta ...Poi andrà da Steffy e la bacerà di nuovo ma, stavolta, la ragazzauna reazione furiosa e gli intimerà di tornare da sua moglie. Beautiful, episodi americani: lieto fine aper Ridge e Brooke ...- Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha deciso che dall'anno prossimo chiil 6 in condottail debito in Educazione civica, da recuperare a settembre con una verifica sui ...