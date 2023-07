Roma | atleta olimpionica italiana accerchiata e palpeggiata da tre calciatori sardi in vacanza a Trastevere

Un brutto episodio che l'ha voluto cristallizzare in una denuncia presentata dopo due ...ragazza Lei era lì in compagnia di amici e al tavolo di fronte i tre indagati che si trovavano a...Arriverà in autunno la decisione del gup disulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dai pm capitolini nei confronti di tre ... L', vincitrice di alcune medaglie, è stata riconosciuta ......si è rinviato tutto per la discussione e la decisione a venerdì 29 settembre 2023 alla 11 in(...agonistica è molto impegnativa e crea stati d'animo al disagio e alla valutazione che l'fa di ...

Atleta olimpionica azzurra abusata da 3 calciatori, accerchiata dal branco in un locale con la scusa di un sel ilmessaggero.it

Il gup di Roma deciderà in autunno sulla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura per tre persone accusate di violenza sessuale di gruppo ai danni di una atleta olimpionica azzurra, ...Arriverà in autunno la decisione del gup di Roma sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dai pm capitolini nei confronti di tre calciatori sardi che militano in serie minori accusati di violenz ...