Rogo Rsa | vigili del fuoco | intervento eccezionale per salvare anziani

Così Luca Cari, portavoce dei vigili del fuoco, parlando davanti alla Casa di riposo di via dei Cinquecento, a Milano, dove si è verificato ilin cui sono rimaste uccise sei persone. 7 luglio ...In particolare, ha aggiunto, rispondendo in merito alla possibilità che a innescare ilsia stata una sigaretta, "bisognerà verificare i tipi di materiali, se una sigaretta sia in grado di ...Roma, 7 lug. A nome mio e del Governo, esprimo massima solidarieta' alle persone coinvolte nellincendio divampato questa notte in una struttura per anziani a Milano. Sincere condoglianze ai familiari ...

Milano, incendio alla Rsa «Casa dei Coniugi»: sei anziani morti e 81 feriti, decine di intossicati Corriere Milano

MILANO (ITALPRESS) - Non sono ancora note le cause dell'incendio che la notte scorsa ha provocato sei vittime in una casa di riposo a Milano.Roma, 7 lug. (askanews) - "Stiamo cercando di capire quello che è successo, abbiamo chiaro l'effetto, ma dobbiamo capire perché si è innescato l'incendio; un incendio non particolarmente grande, che è ...