Rogo Rsa | vigili del fuoco | al momento non trovati elementi di dolo

(Di venerdì 7 luglio 2023) "Ci vuole tempo, le indagini sono di tipo scientifico e verranno fatte in modo accurato, non stiamo escludendo nulla ma alnon abbiamo trovato tracce evidenti di, le cause comunque vanno ...

In particolare, ha aggiunto, rispondendo in merito alla possibilità che a innescare ilsia stata una sigaretta, "bisognerà verificare i tipi di materiali, se una sigaretta sia in grado di ...Le vittime avevano tra 69 e 86 anni Due vittime , le occupanti della stanza in cui è partito il, sono morte carbonizzate. Le due donne che dividevano la camera 605 del nucleo 6 dellasono ...  E' il bilancio a fine mattinata delche si è sviluppato all'1,30 di questa notte in una casa di riposo per anziani, la"Casa dei Coniugi", una struttura al quartiere Corvetto, che in via ...

Incendio in una casa di riposo a Milano: 6 morti e oltre 80 feriti - La cooperativa: "Gli ospiti trasferiti in altre strutture gestite dalla Proges" - La cooperativa: "Gli ospiti trasferiti in altre strutture gestite dalla Proges" RaiNews

Così Luca Cari, portavoce dei vigili del fuoco, parlando davanti alla Casa di riposo di via dei Cinquecento, a Milano, dove si è verificato il rogo in cui sono rimaste uccise sei persone.Roma, 7 lug. (askanews) - "Stiamo cercando di capire quello che è successo, abbiamo chiaro l'effetto, ma dobbiamo capire perché si è ...