(Di venerdì 7 luglio 2023) Undi un apparecchio elettrico presentecamera 605. È questa l’ipotesi più accreditata tra le cause delavvenutocasa di riposo di. Prima ha danneggiato ildi una delle degenti della Rsa e poi ha sviluppato delle fiamme che hanno in poco tempo bruciato tutto ciò che stava intorno, comprese sacche di ossigeno, armadietti e carrozzine. L’ipotesi ora dovrà esser confermata o meno dalle analisi dei vigili del fuoco, le quali dovranno anche accertare da quale apparecchio siano partite le fiamme. Al momento, si ipotizza che sia partito da una componente del, che risulta essere il più danneggiato. Ma non si escludono altre cause, considerato checamera erano presenti diverse apparecchiature ...

Con il nuovodel Corano di recentecapitale svedese sono scese a zero le possibilità che il semaforo verde di Ankara alla Svezia arrivi prima del vertice Nato di Vilnius previsto l'11 ..."Con certezza si puo' dire che il punto di origine dell'incendio si localizza in un letto perche' i danni maggiori da combustione sono in quel posto. Non e' possibile dire adesso quale sia l'innesco ...15.40Milano, Colle: "Chiarire dinamica" Il Presidente Mattarella ha inviato un messaggio al sindaco di Milano Sala, esprimendo "il cordoglio per le vittime del gravissimo incendio"casa di ...

Rogo nella Rsa di Milano, i sospetti sul cortocircuito vicino a un letto - Il video Open

L'Assessore comunale alla Sicurezza sull'incendio alla «Casa dei Coniugi» che ha provocato sei vittime: «Soccorsi tempestivi, ma lo sforzo delle istituzioni è pensare sempre a migliorare l'assistenza» ...AGI- "Non approveremo l'ingresso nella Nato di coloro che accolgono i terroristi". Dure parole del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che a pochi giorni dal vertice Nato di Vilnius mette in chiaro ...