... Beppe Sala, il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha espresso cordoglio per le vittime del... In merito alle altre persone ospitatestruttura, ha continuato Sala, 'il comune insieme al ...Così su Twitter la premier Giorgia Meloni in merito al tragicoresidenza per anziani di Milano. Il cordoglio di Mattarella: 'Si chiarisca l'accaduto' Il Presidente della Repubblica Sergio ..."Con certezza si puo' dire che il punto di origine dell'incendio si localizza in un letto perche' i danni maggiori da combustione sono in quel posto. Non e' possibile dire adesso quale sia l'innesco ...

Rogo nella Casa per Coniugi di Milano. Con le famiglie o in altre Rsa: dove andranno i 150 anziani evacuati IL GIORNO

Venerdì, 7 luglio 2023 Home > aiTv > Rogo nella Rsa a Milano, i testimoni: fumo dappertutto Milano, 7 lug. (askanews) - Una lunga fila di finestre rotte al primo piano sono l'unico segno visibile dell ...ma "ci vorrà tempo per capire le cause" del rogo nella Rrsa milanese in cui sono morti sei anziani. Così il procuratore capo Viola, che aggiunge: "Non ci sono elementi per pensare al dolo". Viola era ...