Rogo in casa riposo | Sala | 6 morti bilancio pesantissimo

(Di venerdì 7 luglio 2023) L'incendio scoppiato in una camera della residenza per anzianidei coniugi di Milano è stato "contenuto. Viene da direi n questi casi che poteva andare peggio, ma seisono in...

L'incendio scoppiato in una camera della residenza per anzianidei coniugi di Milano è stato "contenuto. Viene da direi n questi casi che poteva andare peggio, ma sei morti sono in bilancio pesantissimo": così ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala che ......20 di notte nella camera di due donne, subito uccise dal. Le altre quattro vittime sono decedute a causa delle esalazioni di fumo. Più di 80 ospiti della rsa - la storicadei Coniugi di via ...AGI - Poco prima dell'1,30 di questa notte si è sviluppato un incendio nelladi riposo dei Coniugi , in via dei Cinquecento a Milano . Il bilancio al momento è di sei ...in cui è partito il, ...

Milano, incendio alla Rsa «Casa dei Coniugi»: sei anziani morti e 81 feriti, decine di intossicati. Sala sul posto Corriere Milano

Ore 1,20, Milano, via dei Cinquecento. Fiamme. In una delle stanze della Casa per Coniugi, struttura che accoglie gli anziani. Il rogo è disastroso, le conseguenze drammatiche: sei morti e 80 (non 81 ...Il procuratore Viola: “Non ci sono elementi per pensare al dolo: ci vorrà tempo per ricostruire le cause e fare chiarezza su quello che è accaduto” ...