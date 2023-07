Roger Federer piazza l’ace fuori dal campo | il campione mai visto così | il video è virale

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 7 luglio 2023) L’anno scorso l’addio al tennis, poi la nuova vita. I fan sono impazziti per quello che è successo nelle ultime ore! La vita diè cambiata radicalmente dopo l’addio al tennis. Ilsvizzero proprio in questi giorni è reduce dalla premiazione avvenuta a Wimbledon, ma prima di atterrare a Londra si è reso protagonista di due performance molto particolari. Dopo il tennis la nuova vita,dà ancora spettacolo – grantennistoscana.it(fonte foto ANSA)Le tante foto che appaiono sui suoi profili social, la maggior parte senza racchetta in mano, testimoniano comestia cercando la propria strada. Lasciare quella che è stata la sua passione e la sua professione per oltre vent’anni è stata dura ma con l’aiuto della famiglia e degli amici pare ci stia riuscendo ...