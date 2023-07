Rocce giganti schiacciano auto in coda | le immagini sono impressionanti

(Di venerdì 7 luglio 2023) Vento e piogge fortissime hanno fatto staccare degli enormi massi dalla montagna piombando in una strada nel distretto di Chümoukedima, nello stato nord-orientale del Nagaland, in India. L'incidente è avvenuto il 4 luglio ed è stato ripreso dalla telecamera del cruscotto di una vettura che era...

Con il passare degli anni, poi, il suolo è diventato compatto formando leche hanno lasciato ...Biology a cura dell'Università britannica di Bristol che sottolinea come gli uomini e quei...Tra i boschi millenari, per tuffarsi in una piscina di granito Alle Tombe deici vado con ... Le piscine tra le, le spiagge (leggete il prossimo capitolo) di un bianco che incanta. La ...Percorrere un fiume con bianchissimecalcaree, in cui scorrono acque fresche e cristalline. ... Ovunque lo sguardo si posi si scorgono fiori, piante dalle foglie, farfalle e libellule di ...

India, rocce giganti schiacciano auto in coda: le immagini sono ... Il Sole 24 ORE

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Due persone sono morte e tre sono rimaste ferite in India dopo che le loro auto sono state schiacciate da alcuni massi giganti piombati su una strada nel ...