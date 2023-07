Roberta Capua | malore prima dell' esibizione a Non sono una signora | ' Non respiro | non ce la faccio'

ha vissuto una brutta disavventura dietro le quinte del programma ' Non sono una signora ', condotto da Alba Parietti , in onda su Rai2 . Il programma consiste nel dare la possibilità a ...Sono fuori dai giochi invece Fabio Fulco (Angelika),(Vulcanya), Paolo Ciavarro (Anna Lacond) e Filippo Nardi (Vivienne Smokes). Gli ingredienti per uno show innovativo, fresco, ...Ha rischiato grossocon la sua Vulcanya nella seconda puntata di Non sono una ...

"Caterina Balivo su Rai1 con un nuovo programma, Roberta Capua non l'ha presa benissimo" Today.it

A Non sono una signora, altri concorrenti eliminati. Il duo The Nancies (forse Gigi e Ross) sono le seconde finaliste insieme She Funk (si pensa ad ...Ieri è andata in onda la seconda puntata dello show condotto da Alba Parietti, Non sono una signora e c’è stato un momento di grande tensione a causa del malore che è occorso ad una ...