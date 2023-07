Roberta Capua | il vestito è troppo stretto e prima di esibirsi si sente male | “Ho temuto di dover abbandonare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 7 luglio 2023) Vestiti spettacolari, grande make-up. Le esibizioni originali messe in scena dagli artisti nei panni di drag queen nel programma Non sono una signora, condotto da Alba Parietti su Rai2, continuano ad elettrizzare il pubblico. Un piccolo inghippo è capitato però a. Ripresa dalle telecamere del backstage, pocodi, la conduttrice mostra di stareper via della tutina bianca in lattice: “Èil collo, mi apri!”, sidire daevidentemente sofferente. “Avete un ventilatore, fa veramente caldo, ho bisogno che mi apri: il collo, il collo”, afferma sempre più in difficoltà. In un secondo momento, come si può vedere dal video caricato su Raiplay, la conduttrice ha spiegato: “Per un attimo ...