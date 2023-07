Rivoluzione in casa Rai | addio anche a Bianca Berlinguer | cosa succede adesso

(Di venerdì 7 luglio 2023) LainRai continua. Quest’anno l’emittente statale ha salutato alcuni dei suoi conduttori di spicco, che purtroppo hanno inseguito diverse offerte lavorativi che li hanno portati lontano dalle loro postazioni. Ad aggiungersi alla lista è, che ha da poco presentato le dimissioni alla Rai. Già qualc’era nell’aria da qualche settimana, maabbiamo la conferma ufficiale.ha salutato per sempre Cartae in generale la Rai. La conduttrice ha presentato la lettera delle dimissioni ringraziando infinitamente l’emittente televisiva che l’ha accolta per tutti questi anni e che l’ha lasciata sempre agire in totale autonomia.si ...

nei pagamenti digitali. Shopping di Generali Ancora riflettori su Nexi. Nel settore ... Stellantis Laautomobilistica e NioCorp hanno firmato un accordo vincolante per l' acquisto di ...... è la prova che laè avvenuta. Nelle case italiane 35 milioni di persone convivono con ... 'Per il gatto è lo stesso: se entrando inignoriamo gesti come lo strusciarsi sulle nostre ...Oggi latorinese con il claim 'Italia. La terra dei colori. Fiat. Il marchio dei colori' lancia la suacon la gamma Bianco Gelato, Arancio Sicilia, Arancio Paprika, Rosso Passione, ...

Bonus casa, nei condomìni rivoluzione Soa: ora serve un’attestazione per le imprese Il Sole 24 ORE

Novità societarie in vista per il Milan che dopo l'addio improvviso di Maldini e Massara ha trovato i sostituti pronti a subentrare.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...