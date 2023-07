Ritiro a Dimaro | Osimhen e altri Nazionali assenti nei primi giorni | quando arriveranno

(Di venerdì 7 luglio 2023) Alcuni calciatori del Napoli rientreranno in ritardo a causa degli impegni in Nazionale:raggiungeranno ildi? Inizierà a breve la stagione del Napoli con la partenza per ildi, prima parte della preparazione estiva degli azzurri. Gli azzurri saranno in Trentino dal 14 al 25 luglio, ma non tutti i calciatori della rosa saranno immediatamente a disposizione di Rudi Garcia.neldel Napoli a? A mancare saranno vari calciatori che hanno terminato gli impegni con lefino al 20 giugno circa, tra questi ci sono i vari, Kvaratskhelia e Raspadori. Per sopperire alle tante assenze, soprattutto per i ...

Non c'è tempo di riposare per Alessandro Spavone , talento del Napoli classe 2004 che ha ricevuto la chiamata da Rudi Garcia per ildi. Il trequartista 19enne ha concluso le vacanze e si trova in questo momento a Napoli per tenersi in allenamento in vista deldiche inizierà il prossimo 14 luglio . ...Zanoli sarà valutato da Garcia durante ildella squadra in Trentino, a. Poi sarà presa una decisione ufficiale. Il Napoli vorrebbe concedere al suo difensore ancora un anno di ......inizieranno a rientrare dalle vacanze estive per poi presentarsi al centro sportivo del Napoli un paio di giorni prima della partenza per la prima parte del, quella in programma a- ...

Ritiro Dimaro: Rudi Garcia convoca anche il talento Alessandro ... CalcioNapoli24

Il tempo, dunque, potrebbe giocare in favore del Napoli, che resta vigile anche su altri fronti. In particolare per quanto riguarda Le Normand ...Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, mercoledì e giovedì ci saranno le visite mediche per il Napoli, venerdì la partenza per il ritiro di Dimaro con tanti assenti ancora in vacanza a causa deg ...