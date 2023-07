Riparte la Scuola del Calcio | per entrare nel business del pallone!

(Di venerdì 7 luglio 2023)ladel(Scouting and Football Management), ideata dall'Avvocato e Agente Sportivo Jean-Christophe Cataliotti, già...

AGi - L'Italia si butta alle spalle lo stato di emergenza ea progettare il futuro, su cui però pesano nuovi elementi di criticità. È la fotografia ...e università Tra il 2012 e il 2022 ...Dal 19 al 26 luglio 'Explora campus' a Santa Giustina RIMINI -l'iniziativa rivolta ai giovani che offre la possibilità di vivere un'esperienza per ... È l'obiettivo dei campi"La ...Nuova società e un'accademia per il settore giovanile, una vera e propriacalcio con main sponsor l'azienda B3 e Umberto Bonzano presidente onorario. Casale Monferrato ... Sidal basso, ...

Educazione: Save the children e Fondazione Agnelli, riparte in 38 ... Servizio Informazione Religiosa

Una nuova società e un'accademia per il settore giovanile, una vera e propria scuola calcio con main sponsor l'azienda B3 e Umberto Bonzano presidente onorario. Il Casale, che nel lontano 1914 vinse ...(ANSA) - CASALE MONFERRATO, 06 LUG - Nuova società e un'accademia per il settore giovanile, una vera e propria scuola calcio con main sponsor ... per un nuovo club fondendo forze e competenze. Si ...