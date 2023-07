Riecco i vitalizi | stop al taglio per ex senatori | Conte all’attacco

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 7 luglio 2023) Non ci sarà nessundei. Il Consiglio di garanzia del Senato ha infatti deciso di abolire la delibera 6 del 2018 voluta dal Movimento 5 Stelle che tagliava iper gli ex parlamentari. Il colpo di spugna è arrivato su spinta dell’ex senatore di Forza Italia, Luigi Vitali, presidente dell’organo: oltre a Vitali – il cui voto in quanto presidente vale doppio – ha votato a favore Ugo Grassi (Idea Cambiamo!). Contrari invece Alberto Balboni (FdI) e Pasquale Pepe (Lega). Decisiva quindi l’astensione della senatrice del Partito democratico, Valeria Valente. Il commento di“Il Consiglio di Garanzia del Senato, composto per quattro membri su cinque da esponenti del centrodestra e purtroppo senza nessun rappresentante dei 5 Stelle, ha ripristinato alla chetichella iper i ...