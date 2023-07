Rido perché ti amo | una favola romantica contemporanea che non convince

(Di venerdì 7 luglio 2023) Paolo Ruffini torna alla regia, e davanti alla telecamera, con il nuovo film , “ti amo”, in uscita nei cinema il 6 luglio. Come per tutti gli altri titoli italiani ed europei, fino a settembre, il pubblico potrà acquistare il biglietto al prezzo scontato di 3,50€, per assistere alla...

Infine, come ogni giovedì, c'è extra: Giulia Santerini si siede con Paolo Ruffini, comico e attore, in uscita con il filmti amo. Metropolis è in streaming alle 18 dal lunedì al venerdì ...Infine, come ogni giovedì, c'è extra: Giulia Santerini si siede con Paolo Ruffini, comico e attore, in uscita con il film 'ti amo'. Metropolis è in streaming alle 18 dal lunedì al ......) - 2/5 (Simone Emiliani) Ponyo sulla scogliera - Giappone 2008 - 101 - ( la recensione ) - 4/5 (Davide Di Giorgio) Raffa - Italia 2023 - 180 - ( la recensione ) - 3.6/5 (Giorgio Amadori)...