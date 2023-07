... pedagogisti, associazioni professionali dei) ritengono prezioso e indiscutibile il ... Tra questi il sociologo Lucae la insegnante - scrittrice Paola Mastrocola in un volume comune del ...

Ricolfi: “I docenti di oggi sono meno preparati di ieri, gli studenti lo capiscano. Basta con i genitori sindacalisti dei figli” Orizzonte Scuola

Gli insegnanti devono tornare a essere autorevoli: come non condividere l’auspicio del ministro Valditara Forse però sarebbe utile riflettere anche sulle ragioni per cui la ...