Ricky Martin torna single | dopo 6 anni di matrimonio arriva il divorzio dal 38enne Jwan Yosef

(Di venerdì 7 luglio 2023) “L’amore è eterno finché dura”, titola un celebre film di Verdone. E così è stato anche pere il pittore sirianoche,di, hanno deciso di divorziare. A dare la conferma della rottura lo stesso cantante portoricano che, in un post con la firma di entrambi, ha annunciato: “un’attenta riflessione, abbiamo deciso di porre fine al nostrocon amore, rispetto e dignità verso noi stessi e i nostri figli. Preservare e onorare ciò che abbiamo vissuto insieme in questi meravigliosi. Il nostro più grande desiderio ora è quello di continuare ad avere una sana dinamica familiare e un rapporto incentrato sulla pace e l’amicizia per continuare a crescere insieme i ...

e Jwan Yosef divorziano. Dopo sei anni, la coppia, tramite un annuncio con dichiarazione congiunta diramata da People, ha ufficializzato la decisione. I due hanno comunicato la volontà di ...Sono queste le prime parole del comunicato stampa con il quale il cantanteha annunciato il divorzio dal marito, il pittore siriano Jwan Yosef. La notizia arriva a pochi mesi dall'...Fotogallery - I Pooh in concerto a San Siro MATRIMONIO FINITO DOPO 6 ANNI Fotogallery -e Jwan Yosef, le foto del loro amore AL SUO FIANCO DA TRE ANNI Fotogalley - Sara Marino, ecco la ragazza che ha rubato il cuore a Tananai A SAN SIRO Fotogallery - Luciano Ligabue ...

Ricky Martin divorzia da Jwan Yosef dopo 6 anni di matrimonio TGCOM

Matrimonio al capolinea per Ricky Martin e il marito Jwan Yosef.Il cantante, 51, ha annunciato in un comunicato affidato a People di essersi separato dall’artista siriano/svedese, dopo sei anni di mat ...Il cantante annuncia la separazione dall’artista siriano dopo sei anni di matrimonio. Matrimonio al capolinea per Ricky Martin e il marito Jwan Yosef. Il cantante, 51, ha annunciato in un comunicato a ...