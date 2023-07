Ricky Martin e Jwan Yosef divorziano dopo 6 anni di matrimonio

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 7 luglio 2023)seidi, hanno deciso di dirsi addio, comunicandolo con una nota congiunta pubblicata sui social e diffusa da People. La coppia si era conosciuta su Instagram nel 2015, dandosi appuntamento qualche mese più tardi con una cena a Londra. Tresono convolati a nozze e, nel 2019, hanno accolto la prima figlia, Lucia, seguita da Renn, il fratellino minore. “una lunga riflessione – recitano le prime righe del messaggio pubblicato ieri, 6 luglio 2023 – Abbiamo deciso di mettere fine al nostrocon amore, rispetto e dignità per i nostri figli e onorando quello che abbiamo vissuto come coppia in tutti questi meravigliosi ...