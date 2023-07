Ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno | il Ministero del Made in Italy stanzia altri 175 mln

(Di venerdì 7 luglio 2023) Ildelle Imprese e delinha destinato ulteriori 175 milioni di euro al sostegno dei progetti direalizzati nell’ambito di Accordi per l’innovazione, presentati al secondo sportello agevolativo e non ammessi alla fase istruttoria per carenza di risorse. Il decreto ministeriale 11 maggio 2023 definisce i dettagli ai fini dell’accesso ai finanziamenti. I progetti devono essere realizzati interamente nelle regioni del(Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna) ed essere coerenti con gli obiettivi tematici del Programma Nazionale, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 e con i criteri di selezione previsto dallo stesso Programma. Gli accordi per ...

Il progetto di, che ha valenza triennale e si realizza grazie al contributo della Regione ... lodi incontri pubblici per la divulgazione della memoria storica della vicenda; inoltre, ..."Nel creare Fulminea - spiega Gianfranco Pizzuto, fondatore e ceo di Estrema - non abbiamo risparmiato sforzi didelle tecnologie e dei partner più avanzati in ogni aspetto dello...Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha destinato ulteriori 175 milioni di euro al sostegno dei progetti direalizzati nell'ambito di Accordi per l'innovazione, presentati al secondo sportello agevolativo e non ammessi alla fase istruttoria per carenza di risorse. Il decreto ministeriale ...

Innovazione, Mimit: stanziati ulteriori 175 mln per progetti di ricerca e sviluppo nel Sud - ItaliaOggi.it Italia Oggi

L’obiettivo dell’etichetta è quello di rendere il consumatore consapevole anche dell’impatto ambientale, sociale ed economico che caratterizza la filiera dei diversi alimenti Roma-Alla scoperta dei pr ...Colours si propone di mettere la didattica e la ricerca al servizio dello sviluppo locale e regionale, per attrezzare i giovani, sia studenti che ricercatori, a diventare cittadini attivi in un mondo ...