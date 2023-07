Respira | arriva su Netflix un medical drama con Manu Ríos dal creatore di Elite

Leggi su europa.today

(Di venerdì 7 luglio 2023)lo abbiamo appena visto recitare in una delle seriepiù di successo di questo 2023, In Silenzio ma l'attore spagnolo, diventato famoso grazie a, sta per tornare sulla piattaforma di streaming con una nuova serie drammatica, dal co-di, Carlos Montero, che lo...