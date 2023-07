Renzi querela Bianca Berlinguer | cosa è successo?

(Di venerdì 7 luglio 2023) La giornalista ha ufficializzato il suo passaggio a Mediasetè una delle protagoniste di questa estate. La giornalista è infatti passata dalla Rai (dove ha dato le dimissioni) a Mediaset. Dai Rai Tre passerà a Rete Quattro. Nelle ultime ore in alcune interviste, tra cui una a Il Fatto Quotidiano, ha spiegato i motivi della sua scelta. Nell’intervista la giornalista ha anche detto: “Il fatto che io sia una donna di sinistra per qualcuno ha generato un’equazione. Che allora dovevo assecondare le decisioni di quella parte politica, in particolare era questa la pretesa di Matteo: quando ero direttore del Tg3 richiedeva due servizi al giorno, uno contro i 5 Stelle e un altro contro Bersani”. Italia Viva ha fatto sapere: “Il Senatore Matteoha dato mandato ai propri legali di citare in giudizio ...

Berlinguer fa infuriare, scatta la. La frase incriminata Confermate le prime serate di Rai 3 con Federica Sciarelli e il suo Chi l'ha visto, Report con Sigfrido Ranucci (che si sposta ...Perché riportare la notizia dell'ennesimadiTante ne ha fatte che non possono certo essere una novità. La notizia serve però come esempio per far capire come lui ed altri come lui ...In particolare era stata la pretesa di Matteo: quando ero direttore del Tg3 richiedeva due servizi al giorni, uno contro i 5 stelle ed un altro contro Bersani. Vedo che ora il suo giornale ...

Bianca Berlinguer, la frase fa infuriare Matteo Renzi: "Querela civile e penale" Il Tempo

Mauro Corona nel mirino del Presidente della Campania: "Un troglodita" Oggi alle 12 in punto c'è stato l'evento legato alla presentazione dei Palinsesti ...In una intervista, Bianca Berlinguer, che dalla prossima stagione farà informazione da Rete 4, dopo esser passata a Mediaset, ha raccontato alcune sue esperienze di quando era in Rai. Protagonista di ...