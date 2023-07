(Di venerdì 7 luglio 2023) “Dobbiamo essere riconoscibili nella proposta politica e qualificati, nella rappresentanza istituzionale e sotto ilpersonale della classe dirigente. Quello che più conta è che la proposta di centrodestra sia unitaria e riconoscibile, alternativa a ciò che combattiamo e che ha fatto sprofondare la regione nel più assoluto isolamento istituzionale.è sicuramente undi questo modello, un ministro che coniuga nella sua persona spessore culturale, prospettiva politica e identità: per noi questi valori sono tutti necessari per l’individuazione dei migliori candidati possibili”. Lo ha detto Sergio, senatore e commissario di FdI a Napoli, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede del partito in città, pensando alle candidature per le elezioni dellanel ...

... Sergio, Michele Schiano e Antonio Iannone. "Napoli e la Campania non crescono come il ... dobbiamo impegnarci per cambiare la classe dirigente, a partire dalle prossime elezioni. ...... Sergio, Michele Schiano e Antonio Iannone. "Napoli e la Campania non crescono come il ... dobbiamo impegnarci per cambiare la classe dirigente, a partire dalle prossime elezioni. ...

Regionali, Rastrelli (Fdi): Sangiuliano profilo giusto per Campania Il Denaro

Il parlamentare Giovanni Donzelli che ha partecipato a un incontro organizzato dal vice coordinatore regionale della Campania, Diego Militerni ...Piombino (LI) – L’avventura di Miss Italia continua a toccare le piu’ importanti localita’ della Toscana per selezionare le piu’ belle ragazze del Granducato, e per l’84esima edizione del ...