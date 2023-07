Reddito di cittadinanza | le destre pagano più assegni ai migranti

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 7 luglio 2023) Matteo Salvini ci ha abituati alle sue balle. La lista delle promesse che ha dovuto rinnegare è lunga. Tra tutte svetta Quota 41 per potere andare in pensione e che al momento rappresenta una chimera. Per mancanza di copertura poi l’esecutivo ha congelato l’estensione della flat tax, altro cavallo di battaglia della Lega. L’ultima balla ce la ricordano i colleghi di Pagella Politica. Che in un fact-cheking ricordano come a partire dal 2018 fino alla campagna elettorale per le politiche del settembre 2022, il leader del partito di via Bellerio prometteva che ildisarebbe andato solo agli italiani. Ma anche tale promessa è caduta nel vuoto. Se è vero infatti che questo governo ha smantellato il sussidio ai poveri del M5S non è riuscito ad escludere dal beneficio gli stranieri. Il leader della Lega Matteo Salvini prometteva che il ...