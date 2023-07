Recupero di animali | doppio intervento dei Vigili del Fuoco

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNelle ultime 24 ore ideldi Avellino e delle sedi distaccate sono stati chiamati ad intervenire per il salvataggio o per ildi. Tra questi il recuperato di un rettile da parte della squadra del distaccamento di Grottaminarda, in una abitazione a San Sossio Baronia. Il Cervone, questa la razza del serpente, una volta recuperato è stato affidato al servizio veterinario. Mentre alla periferia della citta, ad Avellino, una squadra della sede centrale, ha recuperato recuperato un cucciolo di volpe rimasto incastrato in una recinzione. Il volpino una volta liberato è ritornato libero nel suo habitat naturale. Piccolo rapace cade dal nido, idello riportano “a casa” L'articolo proviene da Anteprima24.it.

I dottori, però, erano determinati ad aiutarlo e non erano disposti ad arrendersi, per questo motivo i giorni in terapia e le cure costanti lo hanno riportato in un percorso di recupero.

Incontriamo Giovanni Alberto Orlando, un cosmopolita conservazionista italiano che da alcuni anni si dedica, per passione, al recupero ed alla valorizzazione di razze animali minacciate dal pericolo dell'estinzione e che ultimamente si è interessato alla reintroduzione di un'antica varietà di asino Baleare, il precursore.

