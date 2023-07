Reclutamento docenti | cosa accadrà nelle prossime settimane? Ecco le risposte alle vostre domande IN AGGIORNAMENTO

(Di venerdì 7 luglio 2023)puntate di Question Time andate in onda abbiamo fatto il punto della situazione.le. L'articololeIN

Nuovo sistema Il nuovo sistema di formazione edella scuola secondaria di primo e ... indetto su base regionale o interregionale, cui accedono gli abilitati (ed anche iche, alla ...Il giornalista Davide Giacalone , ai microfoni di Non Stop News, programma di Rtl1025 , oggi, 7 luglio, ha discusso a proposito di concorsi ,e precariato . Ecco le sue parole, destinate sicuramente a far discutere. Test più facili creano più ignoranza Il giornalista ha detto che a suo avviso non bisogna semplificare ...... aperto ad aprile e che ha visto coinvolti oltre 2.200neoassunti nell'anno scolastico 2022/...delle percentuali dei precari alla vigilia dell'avvio di nuovi concorsi e riforma del...

Reclutamento docenti, Giacalone: “Con concorsi più facili, avremo insegnanti meno preparati. Scelta antisociale fatta in nome di falsa socialità” Orizzonte Scuola

Il giornalista Davide Giacalone, ai microfoni di Non Stop News, programma di Rtl1025, oggi, 7 luglio, ha discusso a proposito di concorsi, reclutamento docenti e precariato. Ecco le sue parole, destin ...I risultati del questionario elaborato da Indire, aperto ad aprile e che ha visto coinvolti oltre 2.300 docenti neoassunti nell'anno ...