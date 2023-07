Reazione a Catena 7 luglio 2023 | i Vola Vola Vola

Diamo ora risposta al resto delle incognite:con Marco Liorni;. L'eredità con Pino Insegno;. Affari tuoi con Amadeus;. Unomattina con Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla;. Storie ...Debutterannoin una versione di prime time, con Marco Liorni (sabato 30 settembre e 7 ottobre), e uno spin off speciale di Citofonare Rai2. Il 20 dicembre appuntamento con Sanremo ...Sabato 30 settembre e sabato 7 ottobre Rai 1 , poi, offrirà due serate davvero speciali dal format ''. A tenere banco, quest'anno, nella stagione RAI autunnale, c'è anche Pino ...

Tre ragazzi fiorentini sbancano il quiz Reazione a Catena: "Ecco il segreto del nostro successo" FirenzeToday

"Le polemiche Non vedo polemiche. La polemica sarebbe rispondere. Anch'io leggo i giornali, mi diverto a sentire cose che non sono mai uscite dalla mia bocca. Ma devo dimostrare in campo quello che v ...«Le polemiche Non vedo polemiche. La polemica sarebbe rispondere. Anch'io leggo i giornali, mi diverto a sentire cose che non sono mai uscite dalla mia bocca. Ma devo dimostrare in ...