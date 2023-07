Rapina a mano armata a Giugliano | picchiata una guardia 

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoPoco dopo le 20 di ieri sera tre persone incappucciate e armate di pistole sono penetrate nel Lidl diin Campania malmenando la guardia nondi turno e portando via tutto l’ incasso per poi scappare indisturbati. Sulla dinamica i carabinieri indagano. Il Presidente nazionale Associazione Guardie particolari Giurate, dott. Giuseppe Alviti, esprimendo vicinanza all’operatore fiduciario ferito ha rimarcato come sia delicato il servizio di antie anti taccheggio che deve essere svolto almeno da due guardie giurate appositamente armate e dotate di Gap collegate costantemente con le forze dell’ordine “altrimenti saremo sempre fortunati a non piangere morti e questo episodio deve fare riflettere l’esecutivo nazionale come sia essenziale l’introduzione del salario minimo per mestieri come ...